Eltern sind verärgert : Virneburgschule: Eltern verlieren Geduld

Die Schule an der Virneburg in Langenfeld-Reusrath aus der Vogelperspektive. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Kreisverwaltung informierte im Bauausschuss darüber, dass die Schwimmbad-Sanierung voraussichtlich noch bis zum Jahresende dauert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Czyperek

Anfang Juli 2019 hatte Daniela Hitzemann, Sprecherin der Kreisverwaltung in Mettmann, noch optimistisch geklungen und angekündigt, bis Ende der Sommerferien solle das Hallenbad der Virneburgschule für geistige Entwicklung in Reusrath saniert sein. Der Schwimmunterricht für die 150 Kinder könne also bald wieder aufgenommen werden. Doch jetzt – fast zwei Jahre nach der Komplettschließung – ist ein Ende der Misere noch immer nicht wirklich abzusehen. Die Kreisverwaltung signalisierte jedoch im kürzlich tagenden Bauausschuss, die Wiederinbetriebnahme solle spätestens Ende des Jahres erfolgen.

Andreas Fischer, dessen 17-jähriger Sohn die Förderschule in Trägerschaft des Kreises besucht, ist verärgert. „Ich finde, es ist ein Versagen der Techniker des Kreises.“ Er wirft den Verantwortlichen „Flickschusterei“ vor. Die Sanierung sei von Anfang an „nicht ordentlich angegangen“ worden. Er hat große Sorge, dass sein Sohn, der trotz einer Spastik in den Beinen und im linken Arm in der Schule schwimmen gelernt hat, auch während seiner letzten Schuljahre das Becken nicht mehr wird nutzen können. Unterstützt wird er von Henrike Dieckmann. Die Mutter findet ebenfalls deutliche Worte, nennt es „eine Katastrophe, dass unsere behinderten Kinder so behandelt werden“. Der Kreis sei „nicht in der Lage, sich adäquat zu kümmern – auch finanziell“. Schulleiter Wolfgang Behrendt sagte auf Anfrage, die 2018 begonnenen Reparaturarbeiten dauerten weiter an. Als nächster Schritt solle „um Ostern der Heizkessel erneuert“ werden.

Info Schule in Trägerschaft des Kreises Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Kinder und Jugendliche mit dieser Beeinträchtigung brauchen besondere Hilfen bei der Entwicklung von Wahrnehmung, Sprache, Denken und Handeln. Sie brauchen Unterstützung zur selbstständigen Lebensführung und bei der Findung und Entfaltung der Persönlichkeit. Die Lern- und Lebenssituation wird häufig erschwert durch körperliche, psychische oder soziale Beeinträchtigungen. Hintergrund Die Schule entwickelte sich 1974 aus der damaligen Tagesbildungsstätte für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Nach Auflösung des Trägers wurde sie 1976 vom Kreis Mettmann übernommen und in eine Schule für geistige Entwicklung überführt. Einzugsbereich Der Einzugsbereich umfasst die Städte Haan (ohne Gruiten), Hilden, Langenfeld und Monheim. Kontakt Virneburgstraße 17, Langenfeld, Telefon: 02173 10959-0.

Fischer hat sich mit seinem Anliegen deshalb an Günter Herweg, Bürgermeisterkandidat der Grünen in Langenfeld, gewandt. Der schaltete die Kreistagsfraktion ein. Vorsitzender Bernhard Ibold stellte im Fachgremium mehrere Anfragen zu baulichen Mängeln an der Schule, die aber inzwischen – wie das undichte Dach in der Turnhalle – behoben sind. Zentraler Kritikpunkt war jedoch das Schwimmbad.

Die Kreisverwaltung räumte im Ausschuss ein, das Hallenbad sei derzeit nicht in Betrieb, weil die Technik immer noch defekt sei. Ein Sachverständiger sei beauftragt worden, die Technik aus dem Jahr 1983 zu überprüfen und einen Vorschlag hinsichtlich der Modernisierung oder Erneuerung zu erarbeiten. Bisher warte man noch auf die Ergebnisse. Es sei vorgesehen, „die komplette Technik auf einen aktuellen Stand“ zu bringen, damit die „Wiederinbetriebnahme spätestens Ende des Jahres“ erfolgen kann. Ein politischer Beschluss dafür stehe noch aus.

Die Eltern sind entsetzt: „Seit Monaten hat sich nichts getan“, berichtet Henrike Dieckmann. „Die Kinder lernen nicht schwimmen.“ Ausweichzeiten in den öffentlichen Bädern gebe es nicht. Die lange Schließung betreffe auch Kinder anderer Förderschulen in Langenfeld und Monheim sowie Behindertensportvereine, so Fischer. Selbst wenn alles repariert sei, müsse nach Befüllung des Beckens erst einmal geschaut werden, ob die Kacheln nach so langer Trockenzeit noch hielten. Sei das nicht der Fall, müssten die Handwerker auch hier noch ran. „Letztlich kostet die Sanierung das Doppelte oder Dreifache wie vorgesehen“, fürchtet der Vater.

Schulleiter Wolfgang Behrendt wies in diesem Zusammenhang auch auf die bauliche Schulentwicklungsplanung des Kreise hin. An der Virneburgschule im Langenfelder Süden seien in den kommenden Jahren Um- und Neubauten geplant, beispielsweise sollen Klassenräume vergrößert werden und es sollen neue Sozialräume entstehen.

So sah das Hallenschwimmbad der Virneburgschule vor der Sanierung aus. Foto: RP/Virneburgschule