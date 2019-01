Monheim: Schwimm: Crashkurse sind sehr gefragt

Monheim Bei der dritten Auflage der Nachwuchsförderung in Monheim gibt es vier Seepferdchen.

Ziel des Kurses war, dass die zehn Kinder sich am Ende der Herbstferien angstfrei im Wasser fortbewegen können und gegebenenfalls sogar eine Prüfung ablegen können. Am Ende gab es vier Seepferdchen- sowie drei Bronze- und Silberprüfungen. Wer Interesse am Crash-Kurs in den Herbstferien hat, kann sich an Marie Nitzgen Bereich Kinder, Jugend, Familie unter Tel. 02173 951-726, E-Mail mnitzgen@monheim.de, wenden.