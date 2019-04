Langenfeld : Polizei verteilt 20 Anzeigen und 36 Verwarngelder

Langenfeld Langenfelder Verkehrsteilnehmer kassieren 20 Anzeigen und 36 Verwarngelder bei Schwerpunktkontrolle der Polizei.

30 Anzeigen und 79 Verwarnungsgelder hat die Polizei bei der Aktion „Projekt Korrekt“ am Dienstag verteilt. Bei dem Schwerpunkteinsatz in Ratingen, Hilden und Langenfeld haben die Beamten das Verhalten von Fahrradfahrern, Fußgängern und Autofahrern beobachtet. Besonders häufig haben sie Verstöße gegen das Handyverbot und die Gurtpflicht, Fehler beim Abbiegen und Vorfahrtverstöße geahndet. Allein in Langenfeld hat die Kreispolizei 20 Anzeigen und 36 Verwarngelder geschreiben.