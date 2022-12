Nach Zusammenprall auf dem Langenfelder Katzberg: 15.000 Euro Schaden Zwei verletzte Fahrer nach Unfall auf dem Katzberg

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war eine 28-jährige Monheimerin gegen 22.25 Uhr mit ihrem Opel Corsa über die Knipprather Straße in Richtung Monheim gefahren. Als sie auf dem Katzberg nach links in die Katzbergstraße in Richtung S-Bahnhof einbiegen wollte, missachtete sie einen 32-jährigen Monheimer, der Vorfahrt hatte. Der Mann war mit seinem VW Golf in Richtung Langenfeld unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.