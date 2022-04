Langenfelderin musste ins Krankenhaus gebracht werden : Radfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Langenfeld Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Radfahrern verletzte sich eine Seniorin am Dienstag so stark, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine 79-jährige Langenfelderin verletzt sich am Dienstag, 12. April, in Langenfeld-Immigrath bei einem Verkehrsunfall mit einem weiteren Radfahrer schwer. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 22-jähriger Leverkusener mit seinem Fahrrad in der Langenfelder Fußgängerzone auf der Solinger Straße in Richtung Kölner Straße unterwegs. Hinter dem Leverkusener radelt die 79-jährige Langenfelderin und fährt aus bislang noch nicht geklärter Ursache etwa in Höhe des Hauses Nummer 2 auf diesen auf. Dadurch stürzen beide Radfahrer zu Boden. Die 79-Jährige wird dabei so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden muss, berichtet die Polizei. Der 22-Jährige bleibt unverletzt. Ob ein Schaden an den Fahrrädern entstanden ist, wird derzeit noch ermittelt. Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nun Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß beobachtet und kann Hinweise geben? Die Wache in Langenfeld ist jederzeit unter der Telefonnummer 02173 288-6310 zu erreichen.