Monheim/Düsseldorf: Schwere Unfälle fordern Verletzte

Monheim/Düsseldorf Auf Baumberger Weg stießen Autos zusammen. A59: Kleinwagen fährt auf Lkw.

Die Polizei meldet zwei schwere Verkehrsunfälle an der Stadtgrenze. Beim abgebildeten Zusammenstoß zweier Autos auf dem Urdenbacher Weg bei Haus Bürgel mit zwei verletzten Monheimerinnen entstand am Dienstagabend ein Schaden von 20.000 Euro. Schwere Verletzungen erlitt ein 62-jähriger Autofahrer, der gestern gegen 9.50 Uhr auf der A 59 in Fahrtrichtung Köln hinter der Anschlussstelle Garath verunglückt war. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik, es bestehe keine Lebensgefahr.