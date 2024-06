Arbeitslosenzahlen für Langenfeld und Monheim Schwache Konjunktur dämpft den Arbeitsmarkt

Am Ausbildungsmarkt hat jetzt der Endspurt begonnen. Vieles ist noch möglich – für Jugendliche und für Unternehmen. Alleine im Kreis Mettmann sind rund 900 Ausbildungsstellen frei. Jugendliche, die die Schule beenden und noch nicht wissen, wie es nach den Ferien weitergeht, sollten sich jetzt bei der Berufsberatung melden. Die offene Sprechstunden der Berufsberatung ist am 3. Juli von 11 bis 14 Uhr in Langenfeld. Weitere Informationen und Termine, an denen Jugendliche und ihre Eltern ohne Anmeldung mit der Berufsberatung sprechen können gibt es unter: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/mettmann/ausbildungundstudium/ausbildungklarmache