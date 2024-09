Innovatives Lernkonzept in Monheim „Was wir machen, ist total legal“

Wenn mal wieder Mathe, Deutsch oder Englisch anstehen, denken die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule am Berliner Ring weniger in Klassenräumen als vielmehr in Etagen. Das heißt: Mathe oben, Deutsch in der Mitte und Englisch unten. „Der Schüler geht dann an diesen Ort, an dem auch andere Schüler anderer Jahrgänge sitzen und arbeiten. Und wenn der Schüler Probleme hat, wendet er sich an den Lehrer“, sagt Stephanie Bräuer. Sie ist Schulleiterin an der Gesamtschule Berliner Ring – und macht sich mit einem innovativen Lernkonzept für selbstständiges Arbeiten ihrer Schüler stark. Was für manch einen nach einer Zukunftsvision klingt, ist an der Monheimer Schule längst Alltag. Dennoch betont Neuntklässlerin Shayenne: „Wir sind eine ganz normale Schule.“