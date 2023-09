Schulbau in Monheim Schule an der Bregenzer Straße feiert Richtfest

Bürgermeister Daniel Zimmermann erinnerte in seinem Grußwort an die Einweihung der Grundschule Im Pfingsterfeld, die erst ein paar Wochen zurückliegt und als Vorläufer der Grundschule Bregenzer Straße angesehen werden kann. „Auch hier feiern wir schon Richtfest, das bedeutet, dass die Schule jetzt schon ein Dach hat. Wir befinden uns im Zeitplan und freuen uns darauf, pünktlich zu den nächsten Sommerferien eine fertige Schule vorzufinden“, so der Bürgermeister, der noch einmal die Kosten zusammenfasste. „35 Millionen Euro kostet der Schulneubau, das ist wirklich gut angelegtes Geld.“ Er danke allen beteiligten Fachfirmen.