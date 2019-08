Hilden : So kommen i-Dötzchen sicher zur Schule

Erstklässler haben noch nicht so viel Erfahrung im Straßenverkehr. Foto: dpa/Arne Dedert

Langenfeld/Monheim Die Polizei gibt Tipps, wie Eltern ihren Nachwuchs auf den Schulweg am besten vorbereiten und wie die Kinder am besten gekleidet sein sollten.

Mitte kommender Woche sind die Sommerschulferien in Nordrhein-Westfalen vorbei. Deshalb wenden sich die Polizei und die Verkehrswacht im Kreis Mettmann sowie der ADAC Nordrhein an künftige Schüler, deren Eltern sowie an alle anderen Verkehrsteilnehmer mit der Bitte, sich rechtzeitig auf den neuen Schulbeginn und vor allem auf die Einschulung der i-Dötzchen vorzubereiten.

Obwohl die Polizei und die Verkehrswacht im Kreis jedes Jahr zum Schulbeginn vor den Gefahren warnen, gibt es immer wieder Unfälle. „2018 gab es in den zehn Kommunen des Kreises Mettmann insgesamt 24 Schulwegunfälle“, berichtet der Leiter der Direktion Verkehr, der Erste Polizeihauptkommissar Ralf Schefzig. „Dies waren neun Unfälle weniger als 2017“, relativiert Schefzig das Ergebnis weiter. „Diesen positiven Trend gilt es zu halten. Im Jahr 2019 ereigneten sich im Kreis Mettmann bis Ende Juli 14 Schulwegunfälle. Ein Kind wurde dabei schwer verletzt, 13 leicht. Im Namen der Kreispolizeibehörde Mettmann wünsche ich allen Erstklässlern einen guten und unfallfreien Start ins Schulleben.“

Info Zu Fuß: Für ABC-Schützen am gesündesten Auch der ADAC Nordrhein gibt Tipps für den Schulweg. Dabei rät der Autoclub davon ab, die Kinder direkt bis vors Schultor zu kutschieren. Das sorge nicht nur regelmäßig für Verkehrschaos vor der Schule. Studien hätte überdies erwiesen, dass der tägliche Schulweg zu Fuß positive Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung hat. Dazu zählen eine höhere Konzentrationsfähigkeit im Unterricht, eine gesteigerte körperliche Fitness, der Abbau von Übergewicht sowie die Verbesserung des Sozialverhaltens. Mehr Tipps im „ADAC Schulweg-Ratgeber“ unter www.adac.de.

Und dieser Start steht schon bald bevor: Ab Mittwoch, 28. August, stürmen die Erstklässler voller Tatendrang in die knapp 80 Grundschulen im Kreis Mettmann. Für sie beginnt damit dann der Ernst des Lebens – allerdings nicht nur in der Schule, sondern auch im Straßenverkehr. Deshalb gilt dann auch vor allem für alle Kraftfahrzeugführer: Schule hat begonnen – Fuß vom Gaspedal.

„Für die i-Dötzchen ist viel Neues und Ungewohntes zu bewältigen. Die Kinder sollen nicht nur den Anforderungen der Schule gerecht werden, sondern sich auch als Verkehrsanfänger mit dem richtigen Verhalten auf dem Weg zur Schule und zurück vertraut machen“, betont die Polizei. Die Teilnahme am Straßenverkehr mit all seinen Risiken sei ein Stück Lebenserfahrung, die Kinder mit dem Schulbeginn machen müssen. Für die Verkehrssicherheitsberater sind Präventivmaßnahmen dazu besonders wichtig. So wurden in diesem Jahr mehr als 4000 gelbe Mobilitätspässe an die Vorschulkinder im Kreis Mettmann verteilt, die bereits am Fußgängertraining im Elementarbereich teilgenommen haben (mehr unter www.meinmobipass.de).

Den Weg zur Schule sollten die Eltern bereits in den Ferien mit ihren Kindern abgehen, so dass diese die Strecke kennenlernen, unterstreicht die Polizei. Dazu gehört auch die Auswahl des sichersten, nicht unbedingt des kürzesten Schulwegs. Hinweise auf Gefahren, Erläuterung der Bedeutung von Verkehrszeichen und Ampeln sind wichtig. Die Nutzung von Fußgänger- und Radwegen, Fußgängerüberwegen oder Fußgängerfurten wird empfohlen, frühzeitig geplant und eingeübt. Vermeidung von Zeitdruck und vorbildliches eigenes Verhalten der Eltern im Straßenverkehr sind weiterer Bestandteil des Trainings, so die Polizei.

Besonders intensiv sollten Eltern das Überqueren der Straße erklären, rät der ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Beide Straßenseiten müssen überschaubar und frei sein. Wichtig: Nicht schräg über die Straße gehen, sondern immer den kurzen und geraden Weg über Ampeln oder Fußgängerüberwege wählen.