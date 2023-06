Schützenfest Eine Königin regiert in Baumberg

Der 542. Schuss saß. Mit ebendiesem holte Inge Tessaro den Vogel auf dem Hochstand am Kielsgraben herunter und ist nun Schützenkönigin von Baumberg. Die begeisterte Hobby-Malerin und Radfahrerin wird am kommenden Samstag, 17. Juni, gekrönt. Die Krönungsmesse in St. Dionysius beginnt um 18.30 Uhr, der Krönungsball im Bürgerhaus, Humboldtstraße 8, mit dem Oxford-Duo, um 19.45 Uhr. Mit im Rennen beim Königsschießen der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft waren Giovanni Tessaro (rechter Flügel, 97. Schuss), Markus Scherf (Kopf, 187) und Achim Schmidt (linker Flügel, 42; Schweif, 338). Fortgesetzt wird das Schützenfest, das traditionell über zwei Wochenenden geht, am Freitag, 16. Juni, mit dem Geselligen Abend der Jungschützen für Jung und Alt im Vereinsheim, Am Kielsgraben 3. Ausklingen wird das Schüzenfest am Sonntag, 18. Juni, mit dem Frühball im Bürgerhaus mit dem Oxford-Duo und der Ausgabe der Bürgervogel-Preise sowie der Proklamation des Bürgervogelkönigs. Beginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Foto: Ralph Matzerath