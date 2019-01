Kompliment : Schülerfirma erhält Monheimer Merkur

Schüler, Lehrer und Schulleiter Hagen Bastian (r.) freuen sich über die Auszeichnung für das Otto-Hahn-Gymnasium. Gewürdigt wird der Unternehmergeist des OHG auf dem Gebiet des fairen Handels. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Wirtschaftspreis geht diesmal an das Otto-Hahn-Gymnasium. Aufbruchstimmung beim Treffpunkt-Empfang.

Der Neujahrsempfang des Treffpunkts Monheim – diesmal im Pfannenhof in der Altstadt – ist seit einigen Jahren geprägt von Lob, Erfolgsmeldungen, Innovation und erfolgsversprechenden Zukunftsplänen. Monheims Geschäftswelt ist im Aufbruch. Es ist noch einiges zu tun, und alle wollen offenbar mitwirken. Diesen Eindruck hatte man beim sehr gut besuchten Empfang am Freitagabend. Lob gab es einmal mehr von Ulrich Hardt von der Düsseldorfer IHK. Er hob besonders die Online-Platzform Lokalhelden hervor, bei der – es liegen jetzt neueste Zahlen vor – inzwischen 230 Geschäftsleute, Gastronomen und Dienstleister mitmachen. Die Händler haben mehr als 1,3 Millionen Artikel eingestellt, die sich Kunden dort ansehen und sogar nach Hause bringen lassen können. „Was sie hier machen, ist genau richtig. Wir dürfen die Zeit nicht verschlafen“, sagte Hardt. On- und Offline zu verknüpfen sei eine gute Möglichkeit, mehr Kunden in die Stadt zu locken. Dank ging auch an Wirtschaftsförderung und Politik, die alles daran setzten, Monheim zu einem lebendigen Ort zu machen.

Bürgermeister Daniel Zimmermann wies auf die kommende Modernisierung des Rathauscenters im großen Stil hin. „Der Standort ist gut. Aber in 30 Jahren hat sich viel im Einzelhandel verändert. Wir müssen uns zeitgemäß aufstellen.“ Das bedeute keine innenliegenden Läden mehr, die nicht wahrgenommen werden. Statt dessen Geschäfte mit attraktiver Außenwirkung. 15 Millionen Euro sollen in die Umgestaltung bis 2020 fließen. „Wenn Filialisten wie Aldi und Rossmann sich eventuell darauf einlassen, vorübergehenden im Zelt ihre Ware zu verkaufen, können wir den Umbau zügig durchziehen“, sagte Zimmermann. In kleinen Etappen zöge er sich bis zu dreieinhalb Jahre hin.

Info Preis wird seit dem Jahr 2000 verliehen Der Monheimer Merkur wird seit dem Jahr 2000 verliehen. Erster Preisträger war Rolf Tiemann (Treffpunkt Monheim). Zuletzt erhielten ihn Heinz Hövener (Edeka, 2016), Simone Windges und Miriam Winzer (Kreativcafé „Mit Liebe“, 2017) und Christof und Harald Mikat (TML Technik GmbH, 2018).

Beim Neujahrsempfang des Treffpunkts wurde auch wieder der städtische Wirtschaftspreis Monheimer Merkur verliehen. Die Auszeichnung, gestaltet vom Monheimer Künstler Karl-Heinz Pohlmann, ging diesmal an die Fair-Trade AG, eine Schülerfirma des Otto-Hahn-Gymnasiums. Handel sei nun mal in der Regel nicht gerecht. Und die meisten Konsumenten in reichen Industrieländern interessierten sich nicht für die unmenschlichen Bedingungen, unter denen Ware hergestellt werde, erklärte Zimmermann in seiner Laudatio. Die jungen Leute schärften mit ihren Aktionen das Bewusstsein der Käufer. „Die Schüler haben mit ihren Lehrern nicht nur dafür gesorgt, dass das Otto-Hahn-Gymnasium seit 2014 die Kriterien einer Fair-Trade-Schule erfüllt, sondern sie haben sich in den letzten Jahren immer wieder kreative Aktionen einfallen lassen, um ein Bewusstsein für fairen Handel zu schaffen.“

So habe man zum Valentinstag die Möglichkeit, bei den AG-Mitgliedern eine fair gehandelte Rose zu bestellen und diese zusammen mit einer Grußkarte an andere Schüler zu verschenken. Zum 6. Dezember gebe es Nikoläuse aus fair gehandelter Schokolade. Eine weitere tolle Idee der Schüler: Sie stationierten ein Fashion-Truck vor der Schule mit fair gehandelter Kleidung.