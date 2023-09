Lecker Waffeln Schülercafé in der Monheimer Altstadt feiert Zehnjähriges

Seit der Eröffnung 2013 betreibt eine Schülergenossenschaft das Café mit Hilfe der Stadt und weiterführender Schulen. Derzeit sind 25 Schüler der Gesamtschule am Berliner Ring, des Otto-Hahn-Gymnasiums, der Peter-Ustinov-Gesamtschule und der Rosa-Parks-Schule im Rheincafé aktiv. An wöchentlich fünf Tagen, mittwochs bis freitags von 17 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr, bedienen sie Gäste, bereiten Milchshakes, Baguettes oder Brownies zu und machen am Ende die Abrechnung. In Kooperation mit der (Förder-)Schule an der Virneburg in Langenfeld-Reusrath soll das Rheincafé künftig auch wieder mittwochs am Vormittag von 11 bis 13.30 Uhr öffnen, teilt die Stadt Monheim mit.