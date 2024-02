Schüleraustausch des Otto-Hahn-Gymnasiums Britische Schüler zu Gast in Monheim

„Im Januar sind wir meist zu Gast in Monheim am Rhein“, sagt Mary Wood, Lehrerin an der Partnerschule St. Barts. „Im Juni kommen uns die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland dann in England besuchen.“ Während ihres einwöchigen Aufenthalts leben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in der Regel zwischen 15 und 18 Jahre alt sind, allesamt in Gastfamilien.