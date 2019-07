Kunstprojekt : Schüler schweißen Skulpturen

Lucas (vorne) und 15 weitere Gesamtschüler arbeiteten bei der Firma Dücker an einem Kunstprojekt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Die Ergebnisse des Projekts von Gesamtschule, Firma Dücker und Kunstverein sind ab Sonntag zu sehen.

Funken sprühen. Sie sind hell, fast leuchtend weiß. Im Firmengebäude der Langenfelder Dücker Group arbeiten Schüler der Bettine-von-Armin-Gesamtschule eine Woche lang an einem gemeinschaftlichen Kunstprojekt in Kooperation mit dem Kunstverein Langenfeld und der Dücker Group. 16 Mädchen und Jungen der Jahrgänge acht bis elf entwerfen in vier verschiedenen Gruppen Skulpturen aus Stahl.

„Die Kooperation mit der Firma ist ein absoluter Glücksfall, eine Spitzenleistung“, sagt Beate Domdey-Fehlau, Leiterin des Kunstvereins. So setzten sich die Kinder mit Kunst auseinander, sie seien „mitten im Geschehen“ und erlebten Kunst auf eine ganz neue Art und Weise.

,,Es ist anders als das, was die Kinder in der Schule lernen. Das ist eine tolle Chance“, erklärt Kunstlehrerin Mirja Bierther, die für das Projekt verantwortlich ist. Rui Matos, ein erfahrener Stahlbildhauer aus Sintra in Portugal, ist kreativer Partner des Kunstvereins und verständigt sich auf englisch mit den Teilnehmern – oder eben durch „die Sprache der Kunst“, wie Beate Domdey-Fehlau es beschreibt. Der Portugiese blickt auf die Reihe von Skizzen der vier Skulpturen an der Wand. Sie sind mit feinem Bleistift gezeichnet, zeigen verschiedene Gegenstände, sowie einzelne Wörter. Anna (17) erklärt, dass ihnen keine Grenzen gesetzt worden seien, wie die Skulptur aussehen soll. „Wir können uns komplett selbst entfalten.“ Eine Gruppe von Schülerinnen (Jahrgangsstufe elf) sucht sich das Symbol eines Wals für ihre Skulptur aus. ,,Wir möchten ihm Plastik in den Bauch stecken, um zu zeigen wie wichtig das aktuelle Thema Plastikmüll und Umweltverschmutzung ist“, erläutert Antonia (17) und streicht über die eisernen Borsten – die Zähne des Wals. Unterschiedlichste Stahlteile sowie eine volle Schutzausrüstung werden von der Firma Dücker bereit gestellt.

Mit den Schweißgeräten gibt es zu Beginn einige Probleme, ,,die Kinder trauen sich nicht so richtig“, erklärt Domdey-Fehlau. ,,Wir hatten zuerst etwas Angst und waren skeptisch, ob wir mit einem Schweißgerät umgehen können“, verraten Melina (15), Jessica (14) und Arda (14). Sie beobachten gerade Imad (15): Er blickt konzentriert durch die Schutzmaske und hält dabei zwei Stahlgegenstände ganz fest. Ein Mitarbeiter der Firma hilft ihm, wenn es Probleme gibt. Die zahlreichen Mitarbeiter, die sich in dieser Woche um die Projektteilnehmer kümmern, bauen an die Ideen der Schüler an, lassen jedoch trotzdem den nötigen Freiraum, damit diese ihre eigene Ideen umsetzen können. ,,Es ist gemeinschaftlich, richtig teammäßig“ beschreibt Antonia (17) die Zusammenarbeit mit den Dücker-Leuten.

Die Leiterin des Kunstvereins vermutet: „Es wird durch Kunst Toleranz gefördert und so lässt man sich auf andere ein“. Norbert Nobis, der bei der Firma für die Auszubildenden verantwortlich ist, bestätigt, es sei „etwas ganz anderes mit so jungen Leuten zu arbeiten“. Und obwohl das Schweißen meistens als „typisch männlich“ zugeordnet werde, ,,engagieren sich die Mädchen oft mehr als die Jungen“, sagt der Mitarbeiter.

Durch ein solches Projekt werden die Horizonte der Schüler erweitert, da sind sich Rui Matos und Geschäftsführer Peter Dücker einig. Die Förderung der Kreativität der Jugendlichen sei enorm wichtig, auch für den übrigen Schulalltag, erläutert Dücker. In dieser Woche hätten die Mädchen und Jungen wirklich „begriffen“, woran sie gerade arbeiten.