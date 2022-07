Schreiblabor für Jugendliche in Monheim : Schreiben lernen mit Lyrikerin Lena Riemer

Lena Riemer Foto: Berliner Festspiele

Monheim Wer selbst gerne Texte schreibt und sich dazu wichtige Tipps und Anregungen holen möchte, ist im Schreiblabor richtig. Lena Riemer, die selbst dort ihre Anfänge machte und inzwischen mehrere Preise gewonnen hat, gibt dort ihre Erfahrung weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit 14 Jahren kam Lena Riemer erstmals in die Schreibwerkstatt ins Ulla-Hahn-Haus. Heute, sechs Jahre später, studiert sie an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität Germanistik und Soziologie, veröffentlicht Texte in verschiedenen Bänden und freut sich über Auszeichnungen für ihre Lyrik. Mit Siegfried Bast, der Lena Riemers erste Schritte als Projektleiter im Ulla-Hahn-Haus verfolgte, sprach die 20-Jährige jetzt über ihre Anfänge im Ulla-Hahn-Haus und ihren weiteren Weg.

Zum Jungen Monheimer Schreiblabor, das damals noch „Junge Monheimer Schreiber“ hieß, kam Lena Riemer auf der Suche nach Austausch über das eigene Schreiben mit einer Freundin. Das Angebot ermöglichte ihr, sich schreibend zu entfalten: „Es war wichtig, dass es in der Freizeit stattfand und nicht im Rahmen der Schule. Es nimmt so einen Zwang raus und es gibt mehr Freiheit: man ist fern ab von irgendeiner Bewertung“, erinnert sich die Langenfelderin. „Aber gleichzeitig kriegt man auf jeden Fall ehrliche Kritik. Ich habe vor allem nach Kritik gesucht. Ich habe vor allem nach einer Form der Kritik gesucht, die ich zum Beispiel von meinen Eltern nicht bekommen konnte. Um mich zu verbessern brauchte ich kritische Meinungen und Positionen zu meinen Texten.“

In der Schreibwerkstatt freute sich Riemer über Tipps von Dozenten aus Bereichen wie Poetry Slam, Jugendbuch und Hörspiel. Vor allem für ihre Auftritte bei Poetry-Slams und öffentliche Lesungen erhielt sie dadurch mehr Selbstbewusstsein. War sie in ihrem Schreiben zunächst von Poetry-Slam-Texten beeinflusst, wurde später der Einfluss von Lyrikern wie Uljana Wolf, Yevgeniy Breyger und Paul Celan stärker. Inhaltlich kreisen ihre Texte um die Themen Identitätsfindung, die eigene Sozialisation und gesellschaftspolitische Fragen wie den Klimawandel.

Besonders deutlich wird das im autobiographisch geprägten Gedicht „Mutterland“: In knappen Bildern erzählt Riemer die vier Stationen einer autofiktionalen Reise einer Mutter mit ihrer Tochter in das ehemalige Heimatland Polen. Riemer verdichtet Bilder und macht Irritationen erlebbar: „Lyrik kann generell unglaublich viel in unglaublich verknappter Form.“ 2021 erhielt sie für „Mutterland“ den THEO – den Berlin-Brandenburgischen Preis für junge Literatur. Mehrmals wurde Lena Riemer bei Lyrik- und Schreibwettbewerben mit Preisen ausgezeichnet, zuletzt im Mai beim monatlich ausgeschriebenem Lyrikwettbewerb Lyrix in der Altersgruppe 15 bis 20 Jahre für ihr Gedicht „Ödland“ – zum zweiten Mal.

Im Ulla-Hahn-Haus bietet sie im Dezember im Jungen Monheimer Schreiblabor außerdem eine Lesung und einen Schreibworkshop an. Das Publikum in Monheim am Rhein habe sie immer als sehr offen und wertschätzend erlebt. Für junge Menschen, die sich fürs literarische Schreiben interessieren, hat sie schon jetzt einen Rat: „Viel Selbstvertrauen in das eigene Können, auch wenn man bei einem Wettbewerb mal abgelehnt wird.“

Das Junge Monheimer Schreiblabor richtet sich an 15- bis 25-Jährige, die mit Textformen experimentieren möchten. Treffen sind donnerstags von 19 bis 21 Uhr. Nach den Ferien beginnt das Angebot am 25. August. Anmeldungen sind mit Angabe der Kursnummer (K-22W-U101) unter Telefon 02173 951-4140, per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de oder im Internet unter www.monheim.de/ulla-hahn-haus möglich.

(RP)