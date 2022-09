Langenfelder Schoppenfest lädt zum Probieren ein : Musik und leckere Tröpfchen genießen

Langenfeld Winzer präsentieren von Freitag bis Sonntag beim 33. Schoppenfest Weine aus der Pfalz, Rheinhessen sowie von der Nahe aus den Jahren 2020 und 2021.

() Zum 33. Langenfelder Schoppenfest lädt die Interessengemeinschaft Langenfelder Schoppenfreunde von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. September, auf den Marktplatz in Langenfeld ein. Die Freunde des guten Tropfens präsentieren Weine von sieben Winzern aus den Regionen Nahe, Pfalz und Rheinhessen. „Nach drei Jahren Pause freue ich mich auf das 33. Langenfelder Schoppenfest“, sagt Jochen von Bukowski. Zusammen mit den Schoppenfreunden organisiert er das „Jubiläums-Schoppenfest“. „Bereits im Vorfeld haben uns viele Gäste aufgefordert, das Fest endlich wieder auszurichten“, erzählt von Bukowski.

Auch in diesem Jahr „nehmen sich die Winzer die Zeit, die Langenfelder trotz der beginnenden Weinlese wieder für deutsche Qualitätsweine zu begeistern. Eines sei bereits verraten: Im Gepäck der Winzer befinden sich ausgebaute Tropfen des Jahrganges 2020 und auch aus dem besonderen Weinjahr 2021 können die Gäste tolle Weine erwarten“, kündigt von Bukowski an. Ob klassische Rebsortenweine wie Riesling und Weißburgunder, trendige Rosé-Weine, charaktervolle Rotweine, feine Weine aus neuen Rebsorten oder die prickelnden Winzersekte, „die Winzer werden um keinen Wunsch der Schoppengäste verlegen sein“, ist sich der Organisator sicher.

Technischer Defekt führt zu Brand in einem Keller

Langenfelder Feuerwehr ausgerückt : Technischer Defekt führt zu Brand in einem Keller

Transporterfahrer übersieht in Langenfeld Motorrad

Transporterfahrer übersieht in Langenfeld Motorrad : Schwerer Unfall: Transporterfahrer übersieht Motorrad

Zum Einstieg in das Weinwochenende laden die Langenfelder Schoppenfreunde am Freitagabend ab 19 Uhr zu einem entspannten After-Work-Schoppen ein.

Am Samstag führt das 1. Langenfelder Show-Fanfarencorps den Festumzug an. Der beginnt bei Blumen Hieke und zieht von der Schulstraße über die Hauptstraße zum Marktplatz. Der Festumzug startet um 11.30 Uhr mit den Langenfelder Honoratioren Christel von der Post und dem Postillion in Begleitung der Kutschergarde der Postalia. Mit dabei sind auch die Kirmesjonge Berghausen. Der Verein der Langenfelder Traditions- und Prinzenpaare mit dem Langenfelder Prinzenpaar sowie die Oldtimerfreunde Langenfeld mit ihren Karossen von einst geleiten den Festumzug mit auf dem Weg zum Festplatz.