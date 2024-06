Fahrrad-Club Langenfeld-Monheim Schöne Sommertouren im Juli

Dieter Giese und Gerd Hoffmann fahren am 7. Juli eine schöne Tagestour in den Düsseldorfer Norden. Um 10 Uhr geht es vom Langenfelder Rathaus aus los. Über Schloß Eller, vorbei am Silbersee fahren sie zunächst zum Schloss Kalkum. Weiter dann mit der Fähre in Kaiserswerth nach Niederkassel. Über Düsseldorf- Flehe und Urdenbach geht es zurück nach Langenfeld. Die Tourlänge beträgt 80 Kilometer, die gemütlich gefahren werden. Eine Einkehr auf halber Strecke ist vorgesehen. Am Samstag, 13, Juli, heißt es: „Rauf und runter“. Hier wird kein Berg ausgelassen. Die Tourenleiter Volker Heidkamp und Horst Viebahn leisten abwechselnd die Führungsarbeit. Alle starten zusammen und kommen gemeinsam zurück. 35 bis 50 Kilometer werden bevorzugt im Bergischen in flottem Tempo gefahren.