Langenfeld : Schnell im Bus zu S-Bahnhöfen und Uni

Der Schnellbus der Linie SB57 fährt in Düsseldorf die S-Bahnhöfe in Hellerhof (Bild) und Garath sowie an vier Haltestellen die Universität an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD/DÜSSELDORF Die am Düsseldorfer Südpark startende Linie SB57 soll über Hellerhof hinaus nach Langenfeld-Mitte verlängert werden.

Eine schnelle Busfahrt vom Langenfelder Zentrum aus direkt zu zwei S-Bahnhöfen und zur Düsseldorfer Uni: Ein Wunsch, der schon sehr bald Wirklichkeit sein dürfte. Bereits zum kommenden Winterfahrplan soll die Rheinbahn ihre bislang in Düsseldorf-Hellerhof endende Schnellbuslinie SB57 bis nach Langenfeld verlängern. Vorausgesetzt, die Stadtpolitiker beschließen dieses von den Grünen beantragte und von der Stadtverwaltung weiter vorangetriebene Vorhaben am kommenden Donnerstag im Bau- und Verkehrsausschuss (ab 18 Uhr, Ratssaal 187).

„Wir haben mit der Rheinbahn und der Stadt Düsseldorf die Dinge besprochen“, sagt Langenfelds Verkehrsplaner Franz Frank. Auch sei der Kreis Mettmann wegen der Linienverlängerung im gültigen Nahverkehrsplan informiert worden. Die Linie SB57 (siehe auch Infobox) startet am Düsseldorfer Südpark und stoppt auf ihrer 20-minütigen Fahrt bislang viermal auf dem Gelände der Heinrich-Heine-Universität (Mensa, Mitte, Süd, Südost), an den beiden S-Bahnhöfen in Garath und Hellerhof, dazwischen an der Dresdener Straße und als Endhaltestelle an der Eichsfelder Straße.