Zum Fahrplanwechsel am 12. August : Schnellbus fährt bis Langenfeld

Langenfeld/Düsseldorf Ein Schnellbus fährt von Mittwoch an vom Langenfelder Zentrum aus direkt zu den beiden S-Bahnhöfen Hellerhof und Garath sowie zur Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität.

(mei) Zum Fahrplanwechsel am 12. August verlängert die Rheinbahn die Schnellbus-Linie SB57 laut Sprecherin Katharina Natus über die bisherige Endhaltestelle in Hellerhof (RP-Foto: rm-) hinaus bis in die Langenfelder City zur Haltestelle „Turnerstraße“. Auf dem neuen Abschnitt stoppt der SB57 auf Langenfelder Stadtgebiet auch am „Fuhrkamp“ (Hans-Böckler-Straße) und „Auguste-Piccard-Weg“. Die Busse starten an der Turnerstraße montags bis freitags ab 6.08 bis 19.48 Uhr alle 20 Minuten; danach noch um 20.09 und 20.19 Uhr. Die Direktfahrt dauert bis zum S-Bahnhof Hellerhof 10 Minuten, zum S-Bahnhof Garath 14 und zu den vier Haltestellen auf dem Uni-Campus 24 bis 27 Minuten. Nördlicher Endpunkt ist der Südpark. Von dort aus geht es im SB57 ab 5.43 bis 20.03 Uhr in die Gegenrichtung. Weitere Zwischenhaltestellen in Düsseldorf liegen an der Münchener-, Dresdener- und Eichsfelder Straße.