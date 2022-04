Stadt Langenfeld ehrt Sportler während des Stadtfestes : Langenfelder sind international erfolgreich

Langenfeld Nach zweijähriger Pause ehrte Bürgermeister Frank Schneider die erfolgreichen Langenfelder Sportler in kleiner Runde im Rahmen des 44. Stadtfestes. Pandemiebedingt fand die Ehrung nicht in einer Halle mit hunderten Gästen statt.

„2019 hatten wir die letzte Sportlerehreung“, erklärt Bürgermeister Frank Schneider. „Dann kam Corona und traf auch die Sportler, die danach wie gewohnt trainieren konnten.“ Er bedauert den zeitlich begrenzten Rahmen für die Ehrung in diesem Jahr. Die Pandemie habe dazu geführt, dass sich der ungebundene Sport in freier Natur „gut entwickelt hat.“ Schneider dankt den Vereinen, die die zurückliegenden Jahre gut überbrückt hätten. „Aber Corona ist noch nicht zu Ende“ und hoffe, dass „wir auf die nächste mögliche Pandemie besser vorbereitet sind“, sagt Schneider. Er bedauert, dass die Wilhelm-Würz-Halle den Sportlern wegen des Ukraine-Kriegs derzeit nicht zur Verfügung steht. „Die Vereine und Schulen haben das ohne Murren hingenommen, weil sie sich solidarisch mit den Flüchtlingen erklärt haben“, erklärt der Bürgermeister. Er hoffen, den Sport nicht weiter einschränken zu müssen.

Als erste Sportlerin ehrt der Bürgermeister Stefanie Wiegel für den ersten Platz bei den Special Olympics auf dem Snowboard. „Zugleich hat sich Stefanie dafür eingesetzt, dass im kommenden Jahr eine Mannschaft im Vorfeld der Special Oympics vom 17. bis 25. Juni 2023 in Langenfeld und Monheim Land und Leute kennenlernen“, sagt Schneider. Ben Fest, LSG Erbslöh Langenfeld, erhielt die Auszeichnung für den ersten Platz bei der Weltmeisterschaft (e-sport) im Streckensegelflug. Amelie Keller, Judo-Club Langenfeld, sicherte sich bei der Europameisterschaft der Junioren den zweiten Platz im Teakwon-Do. Die jüngsten in der Runde sind Sofia Cserép und Mila Hieke, die als Duo der Dancing Sweethearts bei der Weltmeisterschaft der Junioren den dritten Platz belegten. Den dritten Platz erkämpfte sich auch Tobias Schälte von der SG Langenfeld im Karate während des internationalen Banzai-Cup Berlin in der U18. Nils Fecker von der LSG Erbslöh Langenfeld, der sich den dritten Platz bei den Europameisterschaften in Litauen im Streckensegelflu sicherte, war verhindert. Die sechs Sportler standen stellvertretend für die insgesamt rund 50 erfolgreichen Sportler auf der Bühne. Die nächste Ehrung soll wieder im „normalen“ Rahmen stattfinden.