Schneezauber Langenfeld, Monheim – ein Wintermärchen

Der vierjährige Ludwig aus Langenfeld ist zwar dank Ski-Urlaub schon ein Schnee-Routinier, aber so viel original Langenfelder Schnee wie an diesem Winterzauber-Donnerstag hat auch er noch nicht erlebt. Mit Vater Jan holte er am Morgen Brötchen, um sich danach ins Flockenvergnügen zu stürzen. So wie bereits gestern zahlreiche Rodler zum Beispiel im Langforter Freizeitpark.