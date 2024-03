Fünfgruppig mit Mehrzweckhalle und Großküche Schlüssel-Übergabe in neuer Awo-Kita in Baumberg

Awo-Bezirkschef Jürgen Otto erinnerte in seiner kurzweiligen Rede an den ehemaligen Einrichtungsleiter Götz Friedrich, der im vergangenen Jahr viel zu früh verstarb, sich aber noch aktiv in die Planung des neuen Abenteuer-Außengeländes eingebracht hat. Ihm zu Ehren brachte die Awo eine Gedenktafel auf dem Außengelände an. „Er hätte sich gefreut, zu sehen, was aus seiner Idee geworden ist“, ist sich Jürgen Otto sicher.