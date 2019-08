Langenfeld : Schlemmen wie in Frankreich

Schlemmermeile Langenfeld hat 2019 Schwerpunkt Frankreich. Ingo Hopmann (l.) vom Erkrather Restaurant "Hopmann's Olive" gewann Auszeichnung Goldener Kochlöffel 2017 und 2018. Rechts: Citymanager Jan Christoph Zimmermann. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Am kommenden Samstag und Sonntag zieht die Langenfelder Schlemmermeile mit Kochkunst heimischer Restaurants in 15 Pagodenzelten in die Fußgängerzone.

Vorab eine Quiche oder Ratatouille, danach Boeuf Bourgignon oder eine Bouillabaise und als Magenschluss eine Tarte au Citron. Keine Frage: Bei der Schlemmermeile am Wochenende 31.August/1. September können Besucher passgenau zum Langenfelder Jahresmotto „Bonjour la France!“ speisen wie Gott in Frankreich. Neben dem eingangs genannten herzhaften Kuchen, Gemüseeintopf, Burgunder Rindfleisch, Fischsuppe und Zitronentorte bieten die Restaurantköche in den weißen Pagoden nach Angaben von Citymanager Jan Christoph Zimmermannn noch 29 weitere Köstlichkeiten der französischen Küche. Obendrein selbstverständlich auch entsprechende Weine und Apfelcidre. „In Anbetracht der Vielfalt an Spezialitäten und Regionen mussten wir diesmal bei den Gastronomen für das Ländermotto gar nicht groß werben.“

Es ist die 18. Schlemmermeile. „Sie ist damit quasi volljährig“, sagte Zimmermann, als er mit weiteren Beteiligten das Programm vorstellte, zu dem auch Live-Musik, Spaßauftritte sowie ein abendliches Wasser-Licht-Spektakel auf dem Marktplatz gehören. In Anbetracht des Besucherandrangs der Vergangenheit gibt es nach Angaben der Organisatoren keinen Grund, vom bewährten Konzept abzuweichen. Es werden wie bisher 15 Pagoden aufgestellt, wobei es in drei davon Wechsel gab. Somit sind drei Restaurants erstmals mit dabei. Zimmermann freut sich, dass die Neulinge allesamt Langenfelder Gastwirtschaften seien: die an der Talstraße ansässige „Trattoria Vito“, das „El Tapeo“ von der Düsseldorfer Straße sowie das „Urfa Ocakbasi“.

Info 18. Schlemmermeile in der Fußgängerzone Foto: Matzerath, Ralph (rm-) Was Schlemmermeile mit 15 Küchen-Pagoden von Gastronomen. Wo und wann Fußgängerzone Solinger Straße, 31. August + 1. September (11-22 bzw. 20 Uhr). Programm Bands und Komiker an beiden Tagen. Am Samstag Wasser-Licht-Spektakel Marktplatz (21.45-22 Uhr); Schlemmerparty Stadthalle ab 22 Uhr.

Ob Italiener, Spanier, Türke oder die zwölf bisher schon auf der Schlemmermeile vertretenen Betreiber einer Pagode: Mit einer Ausnahme wird französische Kost in aller Munde sein. Allein der ZNS-Förderkreis, der mit dem Verkaufserlös Unfallverletzte mit geschädigtem Zentralen Nervensystem unterstützt, bietet an seinem Stand traditionell deftig-bayrisches wie Leberkäse, Obazda oder Schweinshaxe.

Kein Gericht bei der Schlemmermeile darf mehr als acht Euro kosten, auf den Speisekarten liegen manche Gerichte sogar deutlich darunter. So können sich Besucher durchfuttern ohne allzu tief in die Tasche greifen zu müssen. Und auch das ist für die Schlemmermeile festgeschrieben: Gegessen wird mit Metallbesteck von Porzellantellern, getrunken aus Gläsern. Pfandbons und Spülmobil sowie Sponsorengelder von Stadt-Sparkasse und Stadtwerken machen’s möglich. Letztere bieten übrigens an ihrer Trinkwasserbar gratis Leitungswasser mit oder ohne Kohlensäure an. Wenn dann auch noch hinreichend viele Tische und Bänke parat stehen, ist die Schlemmermeile auch für Grüppchen das reinste Vergnügen.

Besucher und eine Jury entscheiden mit ihrer Bewertung darüber, welche Restaurantküche diesmal auf der Schlemmermeile den „Goldenen Kochlöffel“ bekommt. Der Gewinner der beiden Vorjahre, das Erkrather Restaurant „Hopmanns Olive“, steht laut Zimmermann wegen der erwünschten Abwechslung diesmal nicht zur Wahl.

„Ich bin trotzdem auch diesmal wie in all den Jahren gerne wieder beider Schlemmermeile mit dabei. Das ist hier alles toll organisiert und stilvoll“, sagte Oliven-Chef Ingo Hopmann bei der Programmvorstellung. „Auch wenn über mehrere Tage hinweg die Vorbereitung von 1500 bis 2000 Gerichten schon sehr aufwändig ist.“ Obwohl parallel sein Restaurant in Erkrath geöffnet ist, wird Chefkoch Hopmann in der Langenfelder Pagode die Speisen zubereiten. „Ich sehe das als Plattform. Schon viele Langenfelder sind danach zu uns nach Erkrath gekommen.“ Nach französischer Art bereitet Hopmann besagtes Boeuf Bourgignon, Carpaccio vom Charolais-Rind mit Sommertrüffel aus dem Perigord sowie Crêpes Suzette zu.

Oben: Gastronom Ingo Hopmann von der „Olive“ (l.) und Citymanager Jan Christoph Zimmermann mit dem Goldenen Löffel. Unten: Das Ensemble „Accordéon Mélancolique“ unterhält bei der Schlemmermeile. Foto: Veranstalter Schlemmermeile Langenfeld

Francois Cambuse ist mit seinem schnellen Herd da. Foto: Veranstalter Schlemmermeile Langenfeld

Wo gibt’s was? Der Standplan. Foto: Stadt Langenfeld