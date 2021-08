On Tour : Schlemmermeile hilft den Wirten

Mike Gronimus bedient während der dezentralen Schlemmermeile die Gäste in „Dinos Sportcafé“ Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Konzept „on Tour“ möchten die Gastronomen auch nach Corona beibehalten. Die Besucher hätten so mehr Möglichkeiten, verschiedene Restaurants kennen zu lernen.

Von Cristina Segovia Buendía

Für Dino Engelhardt war es seine erste Teilnahme bei der Schlemmermeile. Doch nach der durchgängig positiven Erfahrung würde er mit seinem „Sportcafé“ auch ein weiteres Mal teilnehmen, sofern das diesjährige Konzept beibehalten wird. „Ich fand den Ansatz, die Schlemmermeile über eine Woche in die Lokale und Restaurants zu verlagern, statt für zwei Tage als Open-Air-Event in der Innenstadt sehr schön“, sagt der Gastronom, der sein eigenes Konzept seit dem zweiten Lockdown verändert hat. Bei der Schlemmermeile fand er Gelegenheit, dies einem breiten Publikum vorzustellen.

„Wir haben jetzt keine feste Speisekarte mehr, sondern bieten immer wieder neue Gerichte an und haben auch zwei Bowlgerichte im Angebot.“ Während der Schlemmermeile stellte der Gastronom fest, dass vermehrt neue Gäste in sein Lokal an der Langforter Straße kamen. „Ich würde sagen, dass 80 Prozent der Gäste in dieser Woche zum ersten Mal bei mir waren. Die meisten glaubten, wir seien eine Kneipe. Sie waren überrascht“, erzählt Engelhardt. „Wir hatten sogar Gäste, die an drei Tagen hintereinander bei uns waren, weil sie alles auf der Karte mal probieren wollten. Für mein Sportcafé, das Team und mich ein echter Ritterschlag“, freut sich der Langenfelder. Die Schlemmermeile, findet er, habe für einen deutlichen Aufwind gesorgt. „Wir haben jetzt seit dem letzten Lockdown zwar schon eine ganze Weile auf, doch man merkt, dass die Menschen noch zurückhaltend sind.“ Sein Team sei geimpft und man befolge strikt die Hygienevorschriften. Die 3G-Regel werde kontrolliert.

Ein ähnliches Fazit zieht Sofia Kara vom Citro Eventhaus. „Wir sind positiv überrascht über den Andrang.“ Es sei wichtig für die Gastronomen, das Vertrauen der Gäste zurückzugewinnen und sich durch solche Aktionen wieder in Erinnerung zu bringen. „Die Lockdowns waren für uns alle sehr lang.“ Auch sie, die vorher ein Restaurant und das Eventhaus führte und sich bereits vor Corona vom Restaurant trennte, um das Eventhaus als Weinlokal mit Tapas neu auszurichten, hatte durch die Pandemie kaum Gelegenheit, ihr neues Konzept einem breiten Publikum vorzustellen. „Das Feedback der Gäste war jetzt während der Schlemmermeile sehr gut. Auch wir haben neue Gesichter bei uns begrüßt“, erzählt Kara. Ebenso wie Engelhardt würde auch sie im nächsten Jahr das Konzept „on Tour“ der Schlemmermeile gerne beibehalten. „Für uns Gastronomen ist es so viel effektiver. Wir haben vor Ort andere Möglichkeiten zu kochen als in den Zelten und können uns so auch ganz anders präsentieren.“