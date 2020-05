Im Berliner Viertel : Schlägerei löst polizeilichen Großeinsatz aus

Die Polizei wurde zu einer Schlägerei nach Monheim gerufen. Foto: Patrick Schüller

Am Mittwochabend musste die Polizei mit einem massiven Kräfteeinsatz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen an der Tegeler Straße in Monheim beenden. Vier Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte gegen kurz vor 20 Uhr ein 17-jähriger Monheimer in den Garten einer Nachbarsfamilie uriniert. Als die Familie dies mitbekam, stellten sie den Jugendlichen zur Rede. Es entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der dann jedoch eskalierte: Zwei Männer begannen, auf den 17-Jährigen einzuschlagen. Ein unbeteiligtes Ehepaar bekam die Auseinandersetzung mit und ging dazwischen - mit der Folge, dass die beiden Männer nun auch auf den Mann und die Frau einschlugen, auch sie wurden dabei leicht verletzt.

Kurz darauf erschienen plötzlich weitere Familienangehörige der ursprünglich an der Auseinandersetzung beteiligten Personen an der Tegeler Straße. So entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit aus der anfänglichen Schlägerei zwischen drei Personen ein Tumultdelikt mit bis zu 40 Beteiligten und weiteren über 100 Schaulustigen.

Inzwischen hatten auch mehrere unbeteiligte Zeugen die Polizei gerufen. Unterstützt auch durch Kräfte benachbarter Polizeibehörden konnten die Polizeibeamten die streitenden Personen voneinander trennen und den Tumult auflösen. Allerdings störten immer wieder vornehmlich junge Erwachsene den Polizeieinsatz, indem sie die Beamten beleidigten, sich nicht an die ausgesprochenen Platzverweise hielten und weiterhin untereinander Drohungen aussprachen.

Der 17-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete gleich mehrere Strafverfahren gegen Beteiligte der Schlägerei ein. Zudem stellte die Polizei etliche Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung fest, die jedoch aufgrund der Gesamtlage nicht verfolgt werden konnten. Die Personen vor Ort erhielten einen Platzverweis.