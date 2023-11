Langenfelder Juden und der Holocaust Ein weiteres Schicksal – geklärt

Einträge in der Passagierliste der S.S. „Exeter", die am 31. Oktober 1941 in Lissabon ablegte mit Ziel New York. Mit an Bord: Max Herz, geboren am 24. Dezember 1878 in Langenfeld, und seine Frau Lina (Passagiernummern 28 und 29).

Foto: Repro/Günter Schmitz