Monheims Wahrzeichen : Schelmenturm: Fugen bekommen ihre alte Farbe zurück

Monheim Seit Ende 2019 ist der Schelmenturm eingerüstet. Aktuell laufen die Sanierungsarbeiten am Mauerwerk auf Hochtouren. Im Februar soll das spätmittelalterliche Bauwerk ein ursprünglicheres Bild zeigen.

(og) Der Schelmenturm wird derzeit aufwendig saniert. Ein Expertenteam greift dabei auf spätmittelalterliche Techniken zurück. Ende der aufwändigen Arbeiten, so kündigt Stadtsprecher Norbert Jakobs an, wird voraussichtlich Anfang Februar sein. Seit Ende 2019 ist der Schelmenturm in der Monheimer Altstadt eingerüstet.