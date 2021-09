Neanderland Biennale in Langenfeld : Schauspieler inszenieren Kafka im Parkhaus

Theateraufführung auf einem Parkdeck in Langenfeld. Schauspieler aus Stuttgart vollbrachten in Plastikkugeln Höchstleistungen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfeld: Im Rahmen der Neanderland Biennale führte das „Lokstoff! Theater“ das Stück „Die Verwandlung“ auf. Die Schauspieler erbrachten in engen Plastikkugeln Höchstleistungen.

Von Cristina Segovia Buendía

Die Pandemie hat uns allen einiges abverlangt. Sie hat uns flexibler und kreativer gemacht. Dinge, die vorher undenkbar waren, nehmen wir gelassener hin. Für diese Flexibilität, Kreativität und Grenzerfahrungen sind für gewöhnlich Kulturschaffende bekannt, die mit ihren Darstellungen Betrachter und Beobachter aus ihrer Komfortzone locken und zum Nachdenken anregen. In Zeiten, in denen uns fast nichts mehr zu verblüffen scheint, beweist das „Lokstoff! Theater“ aus Stuttgart eindrucksvoll das Gegenteil.

Was am Sonntag im Rahmen der diesjährigen Biennale auf dem Programm stand, überraschte nach Auto-Kino-Konzerten und gar Auto-Kino-Gottesdiensten auf den ersten Blick nicht: Auto-Theater im Parkhaus. Zugegeben, die Location ist für ein Schauspiel ungewöhnlich, aber eben nicht überraschend. Doch sämtliche Vorstellungen sollten über Bord geworfen werden. Die allerwenigsten der knapp 30 Zuschauer saßen im eigenen Fahrzeug um die aufgebaute Kunstwiese, sondern stattdessen mit reichlich Abstand untereinander auf kleinen Klappstühlen in erster Reihe. Mehrere Scheinwerfer waren an den Parkhaustraversen installiert worden. Ansonsten schien die Kulisse recht nackig. Pur auch der Ton, der nicht etwa in natura oder gar über große Lautsprecher kam, sondern über kabellose Kopfhörer direkt in die Ohren der Zuschauer.

Info Biennale: noch drei Veranstaltungen Noch drei Veranstaltungen gibt es bei der Biennale: 9. September, ab 17 Uhr „Selling Stories“, eine Streetshow aus Musik und Artistik in der Hildener Innenstadt. Ab 19 Uhr Improvisationstheater „Looters Impro: Crime Scene“ im Rockin‘ Roosters Club, Dieselstraße 5 in Haan. Und „Neanderland Slam“ am 10. September um 19 Uhr im Garten des Neanderthal Museums in Mettmann.

Die erste Überraschung räkelte sich lange vor Theaterbeginn auf der künstlichen Wiese: Ein Mensch, bedeckt unter zahlreichen angenähten Stofftieren, zog die Aufmerksamkeit der neugierigen Zuschauer auf sich, wohl der Protagonist des Stücks, der verwandelte Käfer in Kafkas Weltklassiker. Doch die zweite Überraschung trat prompt ein, als das Scheinwerferlicht angeknipst wurde und Menschen in großen, aufblasbaren Laufbällen die Szenerie betraten. Die Figuren, Protagonist Georg Samsa, seine Eltern und seine Schwester, der Prokurist. Sie alle huschten in ihren aufgepumpten Blasen umher, rezitierten das Werk und interagierten dabei augenscheinlich nur peripher miteinander. Jede Blase eine eigene kleine Bühne, aus der immer wieder Luft herausgelassen wurde, um mittels Akku-Laubbläsern (die dank der Kopfhörer kaum zu hören waren) frische Luft nachzuliefern und bei Bedarf auch Requisiten in den Laufball einzuführen. Die körperliche Anstrengung der Darsteller, eingepfercht und ohne Frischluftzufuhr unter glühendem Scheinwerferlicht, ist beachtlich gewesen.