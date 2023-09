Jahreshauptversammlung des Vereins zur Förderung der Rheinischen Kliniken Langenfeld Sanierung der Klinikkirche steht im Fokus

Nachdem die Formalien erledigt waren, berichtete der Vorstand über die Arbeit der vergangenen Monate. Weiterhin stehen die Sanierung der Klinikkirche und die Errichtung eines Museums im Mittelpunkt. Nach jetzigem Stand wurden noch nicht alle Fördertöpfe für die Kirchensanierung erschlossen. In allen Belangen steht der Förderverein in regem Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden der LVR-Klinik Langenfeld, Stefan Thewes. Aktuell liege die Priorität auf der Unterstützung der Partnerklinik Kulparkov in der Ukraine, hieß es.