Langenfeld: Sammler liebt altes Gestein

Langenfeld Klaus Marter (76) begeistert sich für Mineralogie und Geologie. Vereinigung zeichnete ihn mit goldener Ehrennadel aus.

Das Haus mutet ein wenig wie ein Museum an. Kristalle, Erze, Grubenlampen in allen Formen und Variationen sind in den Regalen und Vitrinen aufgereiht. Dazu kommt noch jede Menge Fachliteratur. An den Wänden hängen Zeichnungen, Fotografien und Gemälde rund um den Bergbau. In den mehr als 50 Jahren, in denen Klaus Marter seiner Sammelleidenschaft nachgeht, hat sich das Haus gefüllt. Der passionierte Mineraloge und Bergbaukenner kann sich noch genau an den Anfang seines Hobbys erinnern. "Es war 1966 in Spanien." Dort hat Marter mit seiner Frau eine römische Ausgrabung besucht und war am Strand, wo er auf einen Quarzgang stieß. Von diesem Kalkspat hat er ein Stück mitgenommen, das er noch heute besitzt. "Das hat mich so fasziniert. Das war der Anstoß zum Sammeln."