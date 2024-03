Wasserski Langenfeld Sonne zum Saisonstart

(gut) Die Wassertemperatur kaum 9 Grad – da möchte man nicht oft hineinplumpsen in einen der Langenfelder Wasserski-Tümpel! Wie gut, dass diejenigen, die sich zum Saisonstart am Wochenende aufs Wakeboard oder Surfbrett wagten, in aller Regel Fortgeschrittene oder Könner sind. Die Cracks kommen bei ihren Runden am Zugseil oder beim Wellenritt weit länger mit der lauen Frühlingsluft in Berührung als mit dem noch winterlich kalten Wasser. Ihr Publikum hatten sie auf jeden Fall schon mal: Der Frühlings-Einbruch trieb die Langenfelder und Monheimer in Scharen hinaus – an den Rhein, in die Kämpe, ins Further Moor und die Ausläufer des Bergischen und eben auch zum Wasserski-Gelände. Osterspaziergänge waren’s noch nicht, bis dahin sind es noch drei Wochen, doch Goethe und sein Faust lagen schon ziemlich sehr in der Luft: „Ich höre schon des Dorfs Getümmel, / Hier ist des Volkes wahrer Himmel, / Zufrieden jauchzet groß und klein: / Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“.