Langenfeld : 110 Kinder suchten 2019 Hilfe bei Sag’s

Katja Früh (li) trat als Regisseurin des Stücks gegen Missbrauch in Kooperation mit Sag's in Langenfeld in Erscheinung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In dem von Sag’s produzierten Theaterprojekt ThePinkGhost werden 47 Opfer sexueller Gewalt porträtiert. 500 Besucher haben das Stück in der Stadthalle gesehen, das Stück soll weiterhin aufgeführt werden.

Statistik Sag´s – die Beratung und Prävention gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen – in Langenfeld meldet in ihrem Jahresbericht 2019 110 betroffene Kinder und Jugendliche. 65 Prozent, also die überwiegende Zahl von ihnen, sind Mädchen Insgesamt suchten 249 Menschen Rat, davon 139 Erwachsene. Zahlen und Statistiken seien zwar hilfreich, um sich einen Überblick zu verschaffen, sie sagten jedoch nichts über die Art der Hilfe aus, die die Kinder erhalten hätten, schreibt Katja Früh, stellvertretende Vorsitzende.