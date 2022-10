Langenfeld Das Sag’s Memory Spiel : Memory gegen sexuelle Gewalt

Langenfeld Die Langenfelder Beratungsstelle Sag’s bietet ein selbst entwickeltes Memory-Spiel gegen sexuelle Gewalt an, um Kinder und Jugendliche zu schützen.

Sag‘s ist eine Fachberatungsstelle in Langenfeld und setzt sich gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ein. Schüler besuchen die Fachberatungsstelle in regelmäßigen Abständen.

Was sich Jugendliche in Xanten wünschen

Skateranlage, Fast-Food-Restaurant, Shoppingcenter : Was sich Jugendliche in Xanten wünschen

Das Spiel besteht aus 24 quadratischen Kartenpaaren. Diese sind farbenfroh, ästhetisch und mit Botschaften wie „It‘s a dress, not a yes!“, „Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz!“ oder „Du sagst nur, was du möchtest“ gestaltet. Anschauliche Bilder unterstützen diese Botschaften. Sie lehnen sich an den Instagram-Account der Beratungsstelle an, das Medium, das die Mehrheit der Jugendlichen regelmäßig nutzt und „in“ ist.