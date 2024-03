Für 50 Cent am Rathaus Langenfeld erhältlich Saatgut-Automat ist mit heimischen Samenkörnern befüllt

Neben einer Mischung für Schmetterlings- und Wildbienensaum ist eine Wiesenmischung erhältlich. Die Saummischung sei eher für Beete, in denen die Stauden nur einmal im Jahr zurückgeschnitten werden, geeignet, heißt es in dem Pressetext. Eine Blumenwiese sollte zwei- bis dreimal jährlich gemäht werden. Wichtig sei in beiden Fällen, das Mahdgut abzuräumen, da sich nur auf mageren Flächen ein großer Artenreichtum einstelle. Und es sei Geduld gefragt. Eine richtige Blumenwiese brauche einige Jahre, bis sie ihre volle Pracht entfalte. Die Beimischung einiger einjähriger Arten sorgten jedoch dafür, dass bereits in der ersten Saison schon etwas blühe.Echte Blumenwiesen enthielten auch immer Gras. Für die Einsaat größerer Flächen könne bei Bedarf beim Klimaschutzteam der Stadt unter klimaschutz@langenfeld.de die Blumenwiesenmischung mit Gras angefragt werden.