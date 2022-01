RRX-Baustelle in Langenfeld : S6-Sperrung: Politik fordert Informationen

Langenfeld In wenigen Monaten sperrt die Bahn die S-Bahn-Strecke zwischen Chempark und Langenfeld. Politiker fordern Informationen, welche Ersatzangebote es für Bahnkunden geben wird.

Ab Juni fährt die S6 zwischen Langenfeld-Berghausen und Leverkusen Chempark für 14 Monate nicht mehr. Grund ist der Neubau der RRX-Trasse. Die BGL will nun wissen, wie der Schienenersatzverkehr geregelt wird. Während der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses stellte sie den Antrag, entsprechende Auskünfte einzuholen. Die BGL fordert die Verwaltung auf, einen Vertreter der Bahn einzuladen. Die DB möge sich dazu äußern, welche Veränderungen und Optimierungen beim Bau der Trasse möglich sind, um die zeitliche Sperrung zu vermindern. Außerdem möchte die BGL wissen, wie der Schienenersatzverkehr optimiert werden kann. Dazu wäre es hilfreich, wenn die DB über die Erfahrungen aus der kurzfristigen Sperrung im vergangenen Jahr berichtete. Außerdem gelte es, weitere Möglichkeiten der Optimierung in Absprache mit anderen Kommunen auszuloten. Das mögliche Angebot umfasse unter anderem die Organisation von Mitfahrgelegenheiten, den Einsatz von Sammeltaxen, Car-Sharing oder Sammelparkplätze. Beate Wagner (FDP) regte an, über eine Expressanbindung in Richtung Opladen-Bahnhof und Leverkusen nachzudenken.