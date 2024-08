Gleisarbeiten noch im August S6 fällt zwischen Düsseldorf und Langenfeld aus

Wegen Bauarbeiten zwischen Düsseldorf und Langenfeld kann die S6 am Wochenende nicht wie gewohnt fahren. Das teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Die meisten Berufspendler dürften von der Sperrung aber nicht betroffen sein: Laut Bahn beginnt die Baumaßnahme am Freitag, 9. August, abends gegen 21 Uhr und endet am Montag, 12. August, in der Früh gegen 5 Uhr. Während dieser Zeit verkehren auf dem Abschnitt zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Langenfeld (Rhld) in beide Fahrtrichtungen keine Züge, wie eine Sprecherin auf Nachfrage bestätigte. Laut Bahn soll ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.