Waldarbeit in Langenfeld und Hilden : Seltener Anblick: Rückepferde im Stadtwald

Pferd Paula zieht zuvor gefällte junge Eichen aus dem Waldgebiet bis zum Wirtschaftsweg. Markus Rotzal gibt die Anweisungen. Am Weg werden die Stämme auf Fahrzeuge geladen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Langenfeld Im Hildener Stadtwald arbeiten Forstarbeiter mit Rückepferden. Was auf den ersten Blick vielleicht altmodisch wirken könnte, schont die Natur und hat in diesem Eichenbestand viele Vorteile gegenüber maschineller Hilfe.

Spaziergängern im Hildener Stadtwald hat sich in den vergangenen Tagen ein außergewöhnliches Bild geboten: Rückepferd Paula wuchtete rund 200 zuvor gefällte Bäume aus dem Wald auf den Wirtschaftsweg. Viele Menschen blieben stehen und bestaunten das Schauspiel, das es in hiesigen Wäldern eher selten zu sehen gibt. In bergigen Gebieten dagegen kommen Rückepferde an Hängen deutlich häufiger zum Einsatz. In Langenfeld und Monheim sind Rückepferde schon länger nicht mehr im Einsatz gewesen, berichtet Förster Karl Zimmermann. Derzeit gehe es einfach darum, die von Schädlingen befallenen und abgeholzten Bäume möglichst schnell aus dem Wald heraus zu bekommen.

„Das Rückepferd arbeitet in einem jungen Eichenbestand“, erklärt Hildens Förster Dennis Anders. Dort sind zuvor einige junge Exemplare – alle etwa 50 Jahre alt – gefällt worden, um den anderen Bäumen eine ungestörte Entwicklung zu ermöglichen. „Diese Bäume werden herausgepflegt“, sagt Anders. Da nur einzelne Stämme bewegt werden müssen und der Boden in diesem Bereich eher feucht ist, seien Rückepferde die effizienteste Lösung. „Maschinen brauchen eine sogenannte Rückegasse, um die Bäume bis zum Wirtschaftsweg transportieren zu können“, erklärt der Förster weiter. Die gibt es aber in der Regel nicht und müssten erst geschaffen werden. „Maschinen sind daher in diesem Fall nicht sinnvoll.“

Info 10.000 neue Bäume für den Stadtwald Sommerhitze, Dürre und Stürme sowie Schädlinge haben in den vergangenen Jahren rund 70.000 Quadratmeter Fichtenbestände absterben lassen. Auch 50 bis 60 Prozent der Nachpflanzungen sind eingegangen. Seit Herbst sind Förster Dennis Anders und seine Mitarbeiter dabei, 10.000 neue, klimaresistentere Bäume zu pflanzen, unter anderem Esskastanie und Walnuss.

Bis etwa in die 60er Jahre hinein haben Rückepferde auch in Hilden den Großteil der Baumrückarbeiten übernommen. Doch die technische Weiterentwicklung der Forstmaschinen verdrängte sie langsam. „Wenn wir große Flächen pflegen, kommen aber natürlich Maschinen zum Einsatz – die sind dort deutlich effizienter“, erklärt Dennis Anders. Momentan kämpfen sich der Förster und seine Mitarbeiter durch rund 70.000 Quadratmeter abgestorbenen Fichtenbestand (siehe Info). Dort kommen auch Forstmaschinen wie der Harvester zum Einsatz: Mit einer Greifzange fixiert eine Art Bagger den Baum, sägt ihn ab, entastet ihn und kann ihn auch gleich auf einen Anhänger laden oder – in Einzelstücke zersägt – in einem Holzstapel, einem sogenannten Polter, zwischenlagern. Auf diese Weise schaffen die Forstarbeiter in kurzer Zeit deutlich mehr Fläche als mit Rückepferden.