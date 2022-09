Langenfeld mit Pop-Art am Start : Pop-Art-Ausstellung beim Künstlerverein

Langenfeld Mit ihrer neuen Ausstellung, die heute eröffnet wird, präsentiert der Kunstverein Langenfeld die Geschichte der Pop-Art.

() Der Kunstverein Langenfeld lädt zur Eröffnung der Ausstellung „POP ART RELOADED“ ein. Sie beginnt am Sonntag, 18. September, um 16 Uhr im Kunstverein Langenfeld, Hauptstraße 135. 1962 präsentierte Sidney Janis in seiner New Yorker Galerie die Ausstellung mit dem Titel International Exhibition of the New Realists. Er zeigte 54 Künstler aus Nordamerika und Europa deren Gemeinsamkeit darin bestand, dass sie sich in ihrer Kunst dem Leben, dem banalen Alltag und seinen Phänomenen widmeten. Im gleichen Jahr schon zeigte Walter Hopps mit New Painting of Common Objects eine erste Übersicht über die neue US-amerikanische Kunstströmung in einem Museum. Diese Ausstellung ist Wiederbegegnung und Neuentdeckung zugleich.