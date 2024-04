Vereinsleben in Monheim Ruderverein freut sich über den „Wellenreiter“

Mit dem traditionellen Anrudern startete der RVM offiziell in die Saison. Am Bootshaus an der Kapellenstraße fand dabei für Interessierte ab 16 Jahren ein Schnupper-Rudern statt. Wer Interesse am Rudersport hat, konnte einfach vorbeikommen und erste Erfahrungen mit dem Sport machen. Nach einer kurzen theoretischen Einführung ging es im Mannschaftsboot auf den Rhein. Nach der Ausfahrt gab es Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes zur wohlverdienten Stärkung. Weitere Schnupper-Ruder-Termine werden am Samstag, 9. Juni, und am Samstag, 7. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr angeboten. Dafür ist eine Anmeldung per Mail an kontakt@rv.monheim.de notwendig. Auf der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung haben die Ruderer den amtierenden Vorstand im Amt bestätigt. So sind die erste Vorsitzende Anne Schmidt, die Bootswartin Sabine Wierzoch, die Kassiererin Petra Bremer, die Beisitzerin Sabine Polster und der Beisitzer Achim Bachhausen für zwei weitere Jahre wieder gewählt worden. Die Ruderer sind im vergangenen Jahr 8796 Kilometer gerudert. Wanderfahrten führten traditionell auf die Lahn und auf den Rhein als Wochentour von Germersheim nach Monheim. Hinzu kamen verschiedene Tagestouren. Mit 1225 Kilometern führt Sabine Wierzoch die vereinsinterne Bestenliste an. Den zweiten Platz belegt Christoph Engels mit 956 Kilometern, den dritten Rang Anne Schmidt mit 930 Kilometern. Die drei Erstplatzierten haben damit die Voraussetzung für das Fahrtenabzeichen des Deutschen Ruderverbandes erfüllt, ebenso Frank Blasberg, Marion Beckmann und Dietmar Lenzen. Ab sofort wird mittwochs ab 18 Uhr sowie an den Wochenenden nach Vereinbarung gerudert. Eine Wochentour im August auf dem Main und eine Wochenendfahrt auf die Lahn Ende September sind bereits fest eingeplant. Hinzu kommen noch Tagestouren auf dem Rhein und weitere Vereinsaktivitäten, wie die Teilnahme am Rheinmarathon und am Stadtradeln. Im Winter gibt es neben Reparaturarbeiten am Bootsmaterial die Möglichkeit zur Teilnahme am Hallensport, Eisstockschießen auf der Eisbahn in Monheim Mitte, einen Ausflug zum Kölner Weihnachtsmarkt und den Neujahrsbrunch.