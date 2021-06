Gleisarbeiten in Langenfeld und Leverkusen : Bahn nutzt verkehrsärmere Ferien für RRX-Ausbau

Wegen der Bauarbeiten für den RRX in Langenfeld wurde diese Schranke nördlich der Knipprather Straße in Höhe Neu-Stefenshoven installiert. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld/Leverkusen Die Deutsche Bahn (DB) nutzt nach eigenen Angaben die verkehrsärmeren Sommerferien, um die Arbeiten für den Rhein-Ruhr Express (RRX) in einer Sperrpause gebündelt voranzutreiben.

„Dabei geht vor allem der Ausbau in den Abschnitten Langenfeld und Leverkusen weiter“, kündigt eine Bahnsprecherin an. „Hier entsteht ein zusätzliches Gleis, das die wichtige Pendlerstrecke künftig entlastet.“ Zudem stünden in beiden Städten Arbeiten an den Lärmschutzwänden, Weichen und Oberleitungsmasten sowie der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Leverkusen an. Hier Details zu den Arbeiten in den Sommerferien:

In Langenfeld erneuert die DB die feste Fahrbahn zwischen der Stadtgrenze Leverkusen und dem Knipprather Weg. Auch an der Autobahnbrücke der A542 werde gearbeitet, so die Bahnsprecherin. „Und die Unterführung Katzbergstraße wird für das zusätzliche Gleis erweitert.“ Die Arbeiten beginnen nach ihren Angaben ab Dienstag, 13. Juli. Zwischen Freitag, 6. August und Freitag, 13. August, werde die Unterführung gesperrt und es werde rund um die Uhr gearbeitet.

In Leverkusen beginnt der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Leverkusen-Mitte. Die DB erneuert dort in den Ferien vollständig Bahnsteige an den Gleisen 3/4 und 5, an denen die RE-Züge halten. Zudem werde vorbereitend für die Aufzugschächte zwischen den Gleisen gearbeitet, kündigt die Bahnsprecherin an. Parallel erneuere die DB mehrere Weichen und 200 Meter Schienen auf den Ferngleisen. „Die Eisenbahnbrücke über die Dhünn muss um ein Gleis erweitert werden. Hier beginnen die Brückenarbeiten in den Sommerferien.“

Auswirkungen auf den Schienenverkehr in den Sommerferien: Zwischen 2. Juli, 20 Uhr, und 9. Juli, 21 Uhr, sowie zwischen 6. August, 21 Uhr, und 14. August, 2.30 Uhr, fallen S-Bahnen der Linie S6 zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf aus. Als Ersatz verkehren Busse mit allen Unterwegshalten. Zwischen 9. Juli, 21 Uhr, und 6. August, 21 Uhr, fallen die S6-Züge zwischen Langenfeld und Düsseldorf Hbf aus. Als Ersatz verkehren Busse mit allen Unterwegshalten. Die Züge der RE 1 (RRX) werden im gesamten Bauzeitraum zwischen Düsseldorf Hbf und Köln-Mülheim umgeleitet; auch die Züge der Linie RE 5 zwischen Duisburg Hbf und Köln Süd. Als Ersatz verkehren Schnellbusse zwischen Düsseldorf Hbf und Köln-Mülheim mit Halten in Düsseldorf-Benrath und Leverkusen-Mitte. Die S68 fällt im gesamten Bauzeitraum zwischen Düsseldorf und Langenfeld aus. Als Ersatz verkehren Busse. Nähere Infos auch zum Fernverkehr unter www.deutschebahn.com/bauinfos sowie www.rrx.de.

(mei)