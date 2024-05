Im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus Monheim Rotes Kreuz lädt zur Blutspende ein

Das Rote Kreuz lädt für Donnerstag, 6. Juni, 15 bis 19 Uhr, zur Blutspende ins Pfarrer-Franz-Boehm-Haus an der Sperberstraße 2 ein und bittet darum, sich vorher einen Termin zu reservieren. Wer unter www.blutspende.jetzt eine Blutspendezeit bucht, kann ohne Wartezeit Blut spenden. Seit 2021 ist die Terminreservierung bei allen Blutspendeterminen möglich, heißt es in einer Pressemitteilung des Blutspendedienstes. Sie verkürze Wartezeiten und fördere einen reibungslosen Ablauf des Blutspendetermins. Wer sich einen Termin reserviert hat, kann zur gebuchten Zeit kommen und davon ausgehen, dass er in der Regel nicht mehr als eine Stunde Zeit für Blutspende, Ruhephase und Imbiss einplanen muss, heißt es weiter. Mit einer Blutspende könne bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Für den Blutspender selbst sei jede Spende auch ein kleiner Gesundheits-Check, weil der Blutdruck, der Puls, die Körpertemperatur und der Blutfarbstoffwert unmittelbar vor der Blutspende überprüft werden. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf verschiedene Infektionskrankheiten.