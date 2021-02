Monheimer Schule bei „Jugend forscht“ : IHK lädt zur digitalen Siegerehrung ein

Monheim Die Rosa-Parks-Schule aus Monheim ist mit einem Projekt bei „Jugend forscht“ vertreten. Die IHK Düsseldorf lädt für Freitag, 19. Februar, 18 Uhr, zum Livestream der Siegerehrung des Regionalwettbewerbs in Düsseldorf ein.

58 Schüler haben dazu im Vorfeld insgesamt 34 Projekte den Fachjurys digital vorgestellt, darunter 39 Jungen und 19 Mädchen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren. 16 Projekte traten in der Sparte Schüler experimentieren für Schüler bis einschließlich 14 Jahre an. In der Altersgruppe 15 bis 21 Jahre wurden 18 Projekte eingereicht. Die Rosa-Parks-Sekundarschule aus Monheim ist ebenfalls mit einem Projekt vertreten.