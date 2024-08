Vier Konzerte ab Donnerstag Der Monheimer Sommer beginnt – das müssen Sie wissen

Der irische Popsänger Ronan Keating eröffnet den Monheimer Sommer am Freitag offiziell. Keating steht für viele Menschen mit zahlreichen Nummer-eins-Hits für ein Stück Popgeschichte. 1993 fing er als Leadsänger mit der von Teenies umschwärmten Band Boyzone an. 30 Jahre später tritt Keating als Sänger, Rundfunksprecher, Fernsehmoderator und Schauspieler in Erscheinung. Zuletzt war er auch Jurymitglied in der deutschen Castingshow „The Voice of Germany“. Los geht es um 20 Uhr.