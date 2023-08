Monheim rollt Skateboarder kämpfen um den RKM-Cup

Der Sport in Deutschland ist im Wandel, frühere Erfolgsdisziplinen wie Fußball oder Leichtathletik losen international ab, Trend- und Szenesport ist im Kommen. So auch in Monheim: Am kommenden Samstag, 2. September, 12 bis gegen 17 Uhr, finden auf der Skate-Anlage im Rheinbogen die zweiten Stadtmeisterschaften in Skateboarding und Stunt-Scooter statt. Ausrichter ist der Verein „Rollkultur Monheim“ (RKM), offizieller Veranstalter der Stadtsportverband (SSV) Monheim.