Monheim : Roland-Batik-Trio tritt heute in der Altstadtkirche auf

MONHEIM Beim nächsten Konzert im Rahmen des Jahresprogramms von „Jazz in Monheim“ tritt das Roland-Batik-Trio aus Österreich in Monheim auf. Das Konzert ist am heutigen Freitag, 19 Uhr, in der Altstadtkirche, Grabenstraße.

