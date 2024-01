Saisonstart in Monheim Legionäre aus Leverkusen im Römischen Museum Haus Bürgel

Die Winter in der Provinz Germania inferior sind zwar milder geworden, doch für Legionäre aus dem Alten Rom immer noch recht unbehaglich. Und so nimmt es kein Wunder, dass sich das Römische Museum in Haus Bürgel in Monheim eine Winterpause gönnt. Doch die ist am Sonntag, 4. Februar, 10 bis 17 Uhr, vorbei. Zum Start in die Museumssaison besuchen Angehörige der „I. Römercohorte Opladen“ das Haus am Urdenbacher Weg im Baumberger Teil der Kämpe. Sie haben einige traditionelle römische Rezepte aus dem überlieferten Kochbuch nach Apicius im Gepäck. Von Vorspeise über Hauptgericht bis hin zum Nachtisch gibt es passend zur Tageszeit für einen Obolus kleine Probierteller mit abwechslungsreichen Gerichten. Während die Speisen köcheln und brutzeln, lässt sich von den Köchen in römischer Gewandung Wissenswertes und die eine oder andere Anekdote über die Essgewohnheiten der Römer erfahren. Neben Kosten für Speisen wird der der übliche Museumseintritt fällig. Erwachsene zahlen 4 Euro, Schüler, Studenten, Azubis und Rentner 2 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18, Mitglieder des Fördervereins der NRW-Stiftung, Inhaber der „DüsseldorfCard" und der Ehrenamtskarte NRW haben freien Eintritt.