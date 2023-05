Rodungsarbeiten in Langenfeld Kahlschlag im Wald alarmiert Richrather

So viele Bäume auf einmal gefällt – geht das mit rechten Dingen zu? Diese Fragen stellen sich manche Richrather, nachdem in dieser Woche in dem Waldstück nördlich der Felder an der Stadtgrenze zu Düsseldorf und Hilden reichlich gerodet wurde. Manche verweisen auf die Brutzeit der Vögel und bezweifeln, dass die Fällarbeiten mit dem Naturschutz vereinbar sind.