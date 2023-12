„Das ist doch Vogelschutzgebiet!“ Monheimer besorgt wegen Rodung am Monbagsee

Manche Monheimer trauten dieser Tage ihren Ohren nicht: „Am Monbagsee wird mit Kettensägen und schwerem Gerät gerodet. Ein Höllenlärm! Das ist doch Vogelschutzgebiet!“, sorgt sich zum Beispiel eine naturverbundene junge Mutter aus dem benachbarten Musikantenviertel um die Fauna rund um den See. Die Sorge ist laut Julian Oymanns von der Biologischen Station Haus Bürgel „verständlich, aber unbegründet“. Vielmehr diene die Rodung mit Kettensägen und Kettenbagger, aber auch Garten- und Heckenscheren der Artenvielfalt am See. Deshalb habe die Biologische Station, die mit zuständig ist für die Natur am See, die Entfernung von Uferbotanik, überwiegend Sträuchern und Bäumen, veranlasst. So benötigten Zauneidechsen und etwa kiesbrütende Vögel wie der Flussregenpfeifer sogenannte Offenlandflächen. Für deren Bewahrung würden am Südufer des Monbagsees auch Schafe eingesetzt. „Doch ab einem bestimmten Bewuchs gehen die da nicht mehr rein, so dass wir hier roden mussten“, sagt Oymanns. Der Eingriff sei naturverträglich, versichert der studierte Ökologe: „Er findet außerhalb der Brutzeit statt. Und Vögel sind ja mobile Tiere. Sie kehren nach der zeitlich kurzen und räumlich begrenzten Rodung schnell wieder zurück.“