Rittal Foundation unterstützt SKFM Monheim Finanzspritze für die Männerberatung

Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren sind eine weitere Zielgruppe im Beratungsangebot des Monheimer SKFM. Hier wird über Projekttage in Kooperation mit Schulen an der Basis gearbeitet. So spielen sexualpädagogische Angebote eine wichtige Rolle, ebenso wie Beratung in Beziehungsfragen. „Jungen sollen nachhaltig unterstützt werden, ihre eigene Identität zu finden – gerade auch im Hinblick auf die Sozialen Medien und die dort assoziierten Geschlechterrollen, Verhaltensmuster oder übermittelten Bilder“, unterstreicht der Sozialdienst.